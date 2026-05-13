Österreichische Kunst beim Slavkov-3-Treffen: Ausstellung im Danubiana vereint Steininger und Schaumberger

Werner Trenker (4. v. li.) mit den Präsidenten Alexander Van der Bellen (6. v. li.), Peter Pellegrini (4. v. re.) und Petr Pavel (re.)©Sammlung Werner Trenker
Im Rahmen des Treffens von Alexander Van der Bellen, Petr Pavel und Peter Pellegrini zeigt die Sammlung Werner Trenker im Danubiana die Ausstellung „Erich Steininger & Florian Schaumberger“.
Im Rahmen des Treffens der Slavkov-3-Partnerländer am Dienstag, 12. Mai 2026, wurde im Danubiana Meulensteen Art Museum die Ausstellung „Erich Steininger & Florian Schaumberger“ eröffnet.
Organisiert wurde der österreichische Beitrag zum kulturellen Programm des Treffens von der Sammlung Werner Trenker. Anwesend waren Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der tschechische Präsident Petr Pavel sowie der slowakische Präsident Peter Pellegrini.
Die Ausstellung
Die Ausstellung im Danubiana Meulensteen Art Museum ist bis 28. Juni 2026 zu sehen.
Transformation ins Abstrakte
Die Ausstellung verbindet Druckgrafiken von Erich Steininger mit Skulpturen von Florian Schaumberger. Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper und dessen Reduktion beziehungsweise Transformation ins Abstrakte.
Gezeigt werden ein vierzehnteiliger Farbholzschnitt sowie eine fünfteilige Monotypie Steiningers. Ergänzt wird die Schau durch drei Originalholzmodelle für Bronzeskulpturen sowie eine Bronzeplastik Schaumbergers. Kuratiert wurde die Ausstellung von Florian Steininger, der einen Dialog zwischen Druckgrafik und Skulptur, Prozesshaftigkeit und Dauerhaftigkeit herstellen möchte.
Werner Trenker bezeichnete die Ausstellung als kulturelles Signal innerhalb des internationalen Treffens: „Kunst braucht keine gemeinsame Sprache – sie ist die gemeinsame Sprache. Dass wir diese Ausstellung im Rahmen des Slavkov 3-Treffens zeigen dürfen, ist für mich ein starkes Zeichen: Kultur verbindet, wo Politik verhandelt.“
Impressionen von der Ausstellungen
Erich Steininger & Florian Schaumberger
Erich Steininger, geboren 1939 im Waldviertel, zählt zu den prägenden österreichischen Druckgrafikern seiner Generation. Seine Werke befinden sich unter anderem in den Sammlungen der Lentos Kunstmuseum Linz und der Albertina.
Florian Schaumberger, geboren 1962 in Wien, arbeitet seit den 1990er-Jahren verstärkt an Großplastiken im öffentlichen Raum.
Bewegung, Überlagerung und Auflösung von Form
Steiningers Arbeiten beschäftigen sich mit Bewegung, Überlagerung und Auflösung von Form. Mehrere Druckplatten werden dabei übereinandergedruckt, wodurch sich Figuren und Strukturen zunehmend verdichten und in abstrakte, landschaftliche Formen übergehen.
Schaumberger verfolgt einen gegensätzlichen Zugang: Seine Skulpturen reduzieren den menschlichen Kopf auf geometrische Grundformen und architektonische Linien.
„Schaumbergers Skulpturen und Steiningers Druckgrafiken sprechen auf den ersten Blick verschiedene Sprachen – und doch kreisen beide um dieselbe Frage: Was bleibt vom Körper, wenn die Form das Wesentliche übernimmt?“, so Kurator Florian Steininger.
Auch Vincent Polakovič verwies auf die Rolle des Museums als Ort des Austauschs: „Das Danubiana wurde als Ort des Dialogs gegründet – zwischen Nationen, zwischen Generationen, zwischen Kunstformen.“
Über die Sammlung Werner Trenker
Die Sammlung Werner Trenker widmet sich der Bewahrung und Vermittlung herausragender Werke der österreichischen Kunst. Werner Trenker ist seit rund 15 Jahren leidenschaftlicher Kunstsammler.
Die Sammlung Werner Trenker umfasst renommierte österreichische Positionen, wie Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Markus Prachensky und viele mehr. Seit 2022 verschreibt sich Werner Trenker nicht nur dem Sammeln, sondern auch der Förderung von Ausstellungen verschiedener Künstlerinnen und Künstler.