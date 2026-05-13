Österreichische Kunst beim Slavkov-3-Treffen: Ausstellung im Danubiana vereint Steininger und Schaumberger

Die Ausstellung verbindet Druckgrafiken von Erich Steininger mit Skulpturen von Florian Schaumberger. Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper und dessen Reduktion beziehungsweise Transformation ins Abstrakte.

Gezeigt werden ein vierzehnteiliger Farbholzschnitt sowie eine fünfteilige Monotypie Steiningers. Ergänzt wird die Schau durch drei Originalholzmodelle für Bronzeskulpturen sowie eine Bronzeplastik Schaumbergers. Kuratiert wurde die Ausstellung von Florian Steininger, der einen Dialog zwischen Druckgrafik und Skulptur, Prozesshaftigkeit und Dauerhaftigkeit herstellen möchte.

Werner Trenker bezeichnete die Ausstellung als kulturelles Signal innerhalb des internationalen Treffens: „Kunst braucht keine gemeinsame Sprache – sie ist die gemeinsame Sprache. Dass wir diese Ausstellung im Rahmen des Slavkov 3-Treffens zeigen dürfen, ist für mich ein starkes Zeichen: Kultur verbindet, wo Politik verhandelt.“