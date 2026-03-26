Kirill Serebrennikov: „Wir fahren direkt in die Hölle“

Noch etwas zum Thema Boykott: Die ukrainische Dirigentin Oksana Linyv hat sich geweigert, bei den Wiener Festwochen aufzutreten weil dort auch der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis – der daraufhin ausgeladen wurde – auftreten sollte. „Solche Probleme liegen an der Programmgestaltung“, sagt Serebrennikov. Auch er hätte bei den Festwochen einmal mit einem ukrainischen Künstler zusammenarbeiten sollen, ließ es aber bleiben. „Denn für ukrainische Patrioten bin ich ein Repräsentant des Kremls. Es ist unmöglich, diesen Leuten zu erklären, dass wir Russland verlassen haben, dass wir nicht für den Krieg sind, dass wir den Frieden unterstützen, dass wir uns hier in der Migration gegenseitig helfen wollen, dass wir die Menschen nicht nach Sprachen oder nach Pässen trennen sollen.“ Würde er als Regimekritiker mit Currentzis, der in Russland lebt und arbeitet, zusammenarbeiten? „Ich glaube, er darf das nicht, weil ich jetzt zur europäischen Kultur gehöre.“

Eins noch: Wie blickt er auf die Proteste gegen seine „Don Carlo“-Inszenierung an der Staatsoper zurück? Dirigent Philippe Jordan hisste sogar eine weiße Fahne, um die Proteste zu besänftigen. „In der zweiten Vorstellung gab es Standing Ovations“, erwidert Serebrennikov. Die Proteste gegen die Premiere hätten Opern-­Hooligans entfacht. Er habe das selbst beobachtet, die seien nur gekommen, um die Vorstellung zu zerstören. Ob er Bedenken habe, dass sich in Salzburg Ähnliches zutragen werde, kann er nicht mehr beantworten: Petrenko ist gerade mit dem Orchester eingetroffen, die Probe muss fortgesetzt werden.

Aber dass es 1967 im Foyer des Festspielhauses eine Prügelei gegeben haben soll, weil sich ein Kritiker unfreundlich über Karajan äußerte: Das sollte nicht unerwähnt bleiben.