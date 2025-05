Raoul Schrott: Die Poesie der Sterne

Aber was heißt Eskimo? Wurde Schrott bereits vorgeworfen, dass der diesen bei vielen verpönten Begriff verwendet? „Kein verpöntes Wort“ stellt er klar. Die Menschen, die im Osten der Arktis wohnen, würden sich Inuit nennen. Für die Bewohner der westlichen Arktis sei „Eskimo“ auch Ausdruck für Kraft und Stärke.

„Nur das Wenigste an zeitgeistiger Sprachpolitik ist berechtigt“ konstatiert Schrott und lässt mit einem Diskurs über das Menschliche aufhorchen: „Indem man über die Sternenhimmel – dank ihrer pädagogischen Funktion – auf schnellste Art und Weise eine Kultur kennenlernt, erfährt man die große Diversität der Kulturen weltweit. Aber dank all der Unterschiedlichkeiten fallen einem dann auch die Gemeinsamkeiten auf. Dass es nämlich überall menschelt. Und das ist eine schöne Erfahrung. Nicht zu merken, wie verschieden wir sind, sondern auch, dass es so etwas gibt wie das Wir der Humanität. Und dass das, was so modern scheint und uns heute beschäftigt – Transsexualität, die Machtfragen zwischen Männern und Frauen –, von jeder Kultur auf andere Weise gelöst wurde. Dass Sexualität auf die verschiedensten Arten in die Gesellschaft integriert wurde. Oder dass die Frauen nicht nur immer überall unterdrückt wurden, sondern dass es überall auch gleichberechtigte Kulturen gibt.“

Durch einen Blick auf die Sterne würde man erkennen, „wie unbedeutend man selber ist. Wenn wir nicht durch die Industrialisierung vor 150 Jahren den Blick auf den Himmel verloren hätten und wir nach jeder Arbeit abends noch nach Hause gingen und den Himmel sähen, dann hätten wir vielleicht die Welt nicht so heruntergewirtschaftet. Würden wir nicht in dieser narzisstischen Blase leben und glauben, es gäbe nur uns. Ein Blick in den Himmel hingegen stutzt unsere Arroganz auf das rechte Maß zurück.“