Markus Riebe – ein Nachruf

Manche Künstler ahnen die Zukunft, andere gestalten sie. Markus Riebe tat beides. Mitte der 1980er Jahre begann der Österreicher in einem kleinen Atelier in Gallneukirchen mit Computern zu experimentieren – in einer Zeit, in der sich Kunst zwischen Maschinenfaszination und Fortschrittsangst verfing.

Am 20. Oktober 2025 ist Markus Riebe im Alter von 70 Jahren gestorben. Mit ihm verliert Österreich einen Pionier, der die digitale Kunst nicht als Technik, sondern als Denkweise verstand.

Geboren 1955 in Gmunden, studierte Riebe an der Kunstuniversität Linz, wo er 1979 sein Diplom erhielt. Schon früh erkannte er, dass digitale Systeme nicht nur neue Werkzeuge, sondern neue Formen des Denkens hervorbringen würden. Der Computer war für ihn keine Maschine, sondern ein „epistemologischer Partner“, wie er sagte.