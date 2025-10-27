Julia Roberts: „Spannend wird es doch immer, wenn Konflikte entstehen“

Der Film thematisiert auch die gestiegene Sensibilität für Frauenrechte und die Verletzung dieser Rechte. Wie vermitteln Sie Ihren Kindern Themen wie Gleichberechtigung und den respektvollen Umgang mit dem anderen Geschlecht?

Ich glaube, wir geben jeden Wert, der uns im Herzen wichtig ist, weiter, indem wir ihn vorleben. Wenn man für sich selbst einsteht, für das, woran man glaubt, und sein Leben nach einem klaren moralischen Kompass ausrichtet – dann sehen Kinder das, und sie lernen daraus. Das gilt nicht nur für meine Tochter, sondern genauso für meine Söhne. Mein Mann und ich versuchen, unsere Überzeugungen in allem sichtbar zu machen: in unserer Arbeit, in unseren Freundschaften, in der Art, wie wir uns in der Welt bewegen.

Das Wichtigste, was Eltern ihren Kindern zeigen können, ist, wer sie wirklich sind. Meine Mutter ist mir lange ein Rätsel geblieben. Ich erinnere mich, wie ich sie eines Tages gefragt habe: „Wie hast du das bloß alles geschafft?“ Und sie sagte: „Oh, Liebling, setz dich.“ Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt – offen, liebevoll, ehrlich. Dieses Gespräch hat mich tief berührt. Es hat mir Trost gegeben und meine Liebe zu ihr auf eine neue, reifere Weise vertieft. Davor war sie mir wie eine Superheldin vorgekommen und später rätselhaft. Ihr wahres Ich ist mir lange verborgen geblieben. Vielleicht, weil sie alles alleine stemmen musste: Kinder großziehen, Vollzeit arbeiten, funktionieren …

Haben Sie sich selbst in denselben Umständen je wie eine Superheldin gefühlt?

Das nicht, aber hin und wieder erlaube ich mir den Gedanken: Wow, das war ein richtig gut gelungener Tag!

Was passiert an so einem gut gelungenen Tag?

Er besteht aus einer stimmigen Mischung beruflicher und privater Dinge, die ich geschafft habe und einem Abendessen, das genau dann fertig ist, wann es fertig sein soll und nicht erst eine Stunde später. Sie wissen schon: Ein aufgeräumtes Haus sorgt für einen aufgeräumten Geist. Wenn ich also das Gefühl habe, dass ich all diese Dinge unter Kontrolle habe, dann schlafe ich einfach besser.

„After The Hunt“ spielt vor dem Hintergrund der #MeToo-Bewegung*. Wie haben Sie die damals erlebt und wie hat sich Ihre Branche seitdem verändert?

Ich war damals auf einer Pressetour für den Film „Wunder“, da hat mir gegenüber jemand zum ersten Mal diesen Begriff erwähnt und eine Frage dazu gestellt. Interessanterweise ist diese Person kurz darauf „von ihren Pflichten entbunden“ worden. Ironisch, oder?