Alfred Kornberger, der Stilpluralist

Die Summe dessen ist es aber auch, mit der Kornberger ein Bild seiner selbst skizzierte – er war ein Lebemann, der das Exzessive liebte und lebte. Seine pulsierenden Atelierfeste, die Wiener Schickeria und Politik gleichermaßen versammelten, sind Zeugnis des Exzesses. „Diese fast schon aktionistischen Happenings dienten ihm und damit seiner Malerei als Inspiration und Impuls“, so Smola. Als Meister der Inszenierung avancierte er früh zum Währinger Bezirksstar und verkaufte auch ohne Galerievertretung besser als die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen.

Doch von seiner virtuosen Intuition getrieben, verausgabt er sich gänzlich in seiner Kunst. Die an den Tag gelegte Rücksichtslosigkeit gegenüber seiner Person hinterließ Spuren – und das nicht bloß in seinem Werk: „Seine von exzessivem Eifer gezeichnete, konsequente Weiterentwicklung führte nicht bloß zur fragmentarischen Auflösung seiner Figur, sondern resultierte letztlich auch in tragischer Selbstauflösung“, so Smola.

2002 verstirbt Kornberger mit 68 Jahren an den Folgen einer Leberzirrhose. Was bleibt, sind Bilder, die Geschichten erzählen. Seine Geschichten, die dazu einladen, ihn und seine Kunst zu entdecken. Und zu entdecken, gibt es im Falle Kornbergers so einiges: „Nicht einmal Klimt oder Schiele habe ich in meinen Publikationen mit derartiger Akribie beschrieben wie die Werke Kornbergers. Und obwohl es natürlich in Werkzyklen immer wieder redundant wird, habe ich doch in jedem Werk Neues entdecken können – vielleicht ist es genau das, woran sich seine Qualität festmachen lässt.“