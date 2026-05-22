Promis und ihre Buchklubs – sie nerven

Diese Kritik ist jedoch zum Teil Unsinn. Bücher verlangen von jenen, die mit ihnen arbeiten, keine mönchische Hingabe: T.S. Eliot arbeitete in einer Bank; Anthony Trollope arbeitete für die Post. Ein Großteil dieser Kritik ist altmodischer intellektueller Snobismus, als ob Prominente nicht in der Lage wären, sich intellektuell anzustrengen. Als Marilyn Monroe 1955 mit James Joyces „Ulysses“ posierte, löste das Bild Erstaunen, Artikel und eine jahrzehntelange Debatte darüber aus, ob sie das Buch tatsächlich gelesen hat.

Dennoch scheinen gewisse Kritikpunkte berechtigt. Einige der Prominenten – wie etwa Dua Lipa – scheinen Bücher zu bewerben, die sie tatsächlich gelesen haben und lieben (auch wenn sie diese Liebe auf Instagram etwas seltsam zur Schau stellen). Witherspoon ist bei ihrer Auswahl witzig und clever. Andere geben sich wirklich Mühe, würdig zu wirken: In ihrem glücklicherweise inzwischen aufgelösten Buchclub schwafelte Emma Watson, bekannt aus „Harry Potter“, über „Reisen“ und Tipps zu „ermächtigenden“ Büchern über Feminismus.

Buchclubs können wirklich nerven. Sie sind auch ein wenig paradox. Die Leseraten sinken rapide, überall. Dennoch gibt es Podcasts über das Lesen, Kampagnen zum Thema Lesen und Bücher, die sich verzweifelt mit dem Lesen beschäftigen. Die Öffentlichkeit scheint gleichzeitig unfähig zu sein, mit dem Lesen anzufangen – oder aufzuhören, darüber zu schwadronieren. Vielleicht sollten Sie, anstatt Leuten zuzuhören, die über Bücher reden, Bücher auf die altmodische Art genießen. Setzen Sie sich hin. Schlagen Sie ein Buch auf. Und genießen Sie es still.