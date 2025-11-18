„Alice in Wonderland“: Österreichische Erstaufführung im MusikTheater an der Wien eröffnet Spielserie

Die Produktion beginnt mit Alices Fall in den Kaninchenbau – ein Sturz in eine psychologische Tiefendimension. Ihre zentrale Frage „Wer bin ich?“ begleitet alle Begegnungen der Figur: mit dem weißen Kaninchen, dem Tierpersonal im Tränenmeer, der Raupe, dem Hutmacher und zuletzt der Herzkönigin im Gerichtssaal.

Unsuk Chins Komposition, 2007 uraufgeführt und 2024 mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet, arbeitet mit changierenden Klangfarben, Brüchen und humorvollen Stilverweisen. Traum, Licht und Klang stehen im Zentrum eines Werkes, das sich bewusst gegen klare stilistische Zuordnungen stellt.