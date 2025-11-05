Phubbing: Eine Partnerschaft zu „viert“

In meiner Praxis klagen immer mehr Menschen darüber, eine Partnerschaft zu viert zu haben, die Mobiltelefone beider Personen miteingerechnet. Selbst im Urlaub am Strand, bei Restaurantbesuchen und im Ehebett findet man überwiegend Phubberinnen und Phubber, die eines gewiss nicht tun: miteinander reden. Hier zwei Beispiele für Phubbing:

Ludwig beschreibt seine langjährige Partnerschaft mit Marion so, dass sie abends beide „stundenlang am Handy sind“. Bis sie, vom Scrollen ermüdet, sich ins Bett trollen. Gudrun scrollt beim Heurigen in einer Freundesrunde. Ihr Gatte Konrad deutet es als Indiz für Verächtlichkeit, dass sie seine altbekannten Anekdoten nicht interessieren. Er wirft Gudrun vor, in ihr Handy verliebt und schon süchtig danach zu sein.