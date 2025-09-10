Pre-Opening der Parallel Vienna im Hotel Motto: Kunst, Kulinarik und kosmopolitisches Flair

Das Boutique Hotel Motto eröffnete die Wiener Kunstwoche mit einem exklusiven Pre-Opening zur Parallel Vienna – Gäste aus Kunst, Kultur und Design feierten den Auftakt.
Mit einem festlichen Abend im Boutique Hotel Motto startete am Montag die Wiener Kunstwoche – noch bevor die Parallel Vienna im Otto Wagner Areal ihre Tore öffnete. Gastgeber Bernd Schlacher empfing Galerist:innen, Künstler:innen und Vertreter:innen der Kulturszene in der Bel Ètage seines Hauses.
Prominente Gäste aus Kunst und Kultur
Unter den Gästen fanden sich prominente Namen wie MAK-Direktorin Lilli Hollein, Galerie-Doyenne Ursula Krinzinger, Parnass-Chefredakteurin Silvie Aigner, Designer Marco Dessi und die Künstlergruppe Gelitini.
Bei Cocktails und Gesprächen war schnell zu spüren: Dieses Pre-Opening war mehr als ein Auftakt – es markiert den Beginn einer engeren Verbindung zwischen Hotel und Kunstmesse.
Kooperation über die Messe hinaus
Schlacher kündigte an, die Kooperation mit der Parallel Vienna über das Messeformat hinauszuführen. Geplant sind künstlerische Interventionen in den Zimmern des Hotels: Räume, die von Künstler:innen gestaltet werden und Gästen eine direkte Begegnung mit zeitgenössischer Kunst ermöglichen. „Zur Soziologie des Motto gehört Diversität. Unsere Gäste gestalten mit, was sie hier erleben wollen“, betonte Schlacher.
Schnittstelle von Gastkultur und Kunst
Damit setzt das Hotel Motto einen Akzent, der Gastronomie, Hospitality und Kunst miteinander verschränkt. Die Parallel Vienna selbst läuft von 10. bis 14. September im Otto Wagner Areal und präsentiert auch in diesem Jahr die Vielfalt aktueller künstlerischer Positionen.