Nach dem Papst ist vor dem Papst. Der Tod von Papst Franziskus ließ den Betrieb im Vatikanstaat nur für Minuten stillstehen. Dann wurde ein zum Teil jahrhundertealtes Regelwerk in Gang gesetzt, an dessen Ende es in spätestens einem Monat heißen soll: „Habemus Papam!“, „Wir haben einen Papst!“

Der starke Mann im Vatikan ist bis dahin der in Irland geborene US-Kardinal Kevin Farrell. Er bekleidet das Amt des sonst im Hintergrund agierenden Kardinalskämmerers (Camerlengo). Unmittelbar nach dem Dahinscheiden von Papst Franziskus am Ostermontag war es seine erste Aufgabe, die Todesurkunde auszustellen und die päpstlichen Gemächer zu versiegeln. Außerdem musste er den Siegelring dieses Papstes mit einem Hammer zerstören. Nach skandalträchtigen Umtrieben früherer Jahrhunderte hat man immer noch das Bedürfnis, sich vor Urkundenfälschungen in der Zeit der Sedisvakanz zu schützen.

Der Camerlengo verwaltet zurzeit die Weltkirche, organisiert das Begräbnis des verstorbenen Papstes und ruft die 138 zur Papstwahl berechtigen Kardinäle nach Rom. Denn 15 Tage nach dem Tod des Pontifex (also am 6. Mai), nur in Ausnahmefällen 20 Tage danach, gehen die Kirchenfürsten daran, in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan den neuen Primus zu wählen.

Wie im Mittelalter. Die Regeln dafür sind faszinierend und beweisen, dass die Kirche bei Reformen in Jahrhunderten denkt. Auch im dritten Jahrtausend mutet die Papstwahl mittelalterlich an.

Wahlberechtigt sind nur jene der derzeit 252 Mitglieder des Kardinalskollegiums, die am Todestag des Papstes, dem 21. April, das 80. Lebensjahr nicht vollendet hatten. Sie werden unter strengster Abgeschiedenheit im Vatikanstaat kaserniert. Freilich kommen sie in den Genuss einer der wenigen Neuerungen, die Johannes Paul II. – 1978 bis 2005 im Amt – bei der Novellierung der Wahlordnung 1996 zuließ. Die Kardinäle müssen nicht mehr in spartanischen Zellen mit gemeinsamen Sanitäranlagen nahe der Sixtina darben. Bei der Wahl des 33-Tage-Papstes Johannes Paul I. im Hochsommer 1978 soll es dort unerträglich stickig gewesen sein.

Johannes Paul II. ließ das Gästehaus der heiligen Martha im Vatikanstaat renovieren. Zwischen den strapaziösen Wahlgängen umfängt die Purpurträger dort gediegenes Ambiente: weißer Marmor, Restaurant, Bad und Minibar sind Standard. Nur auf Telefon, Zeitungslektüre und TV müssen die Kirchenmänner in der Vier-Sterne-Abgeschiedenheit verzichten, denn während des Konklaves ist jeder Kontakt zur Außenwelt tabu.

Per Bus zur Wahl. Nur logisch also, dass die wenigen hundert Meter zwischen Unterkunft und Apostolischem Palast im eigenen Shuttlebus zurückgelegt werden müssen. Andernfalls könnten sich ja als Handwerker oder andere dienstbare Geister verkleidete Journalisten den Kardinälen unbotmäßig neugierig nähern.