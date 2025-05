Trump-Witze, Moral und Autofahren: So tickt der neue Papst Leo XIV

Alles ändert sich mit der Wahl von Papst ­Franziskus. Der Jesuit, der selber als Sympathisant der Theologie der Befreiung unter Rom zu leiden gehabt hatte, entdeckte in Robert ­Francis Prevost einen Mann, der genau seinen Vorstellungen entsprach, und schubste ihn regelrecht die Karriereleiter hinauf. Im September 2015 ernannte er ihn zum Bischof. Bob muss daraufhin die peruanische Staatsbürgerschaft annehmen, weil nur Peruaner laut Staatsvertrag in Peru als Bischöfe fungieren dürfen. Im November 2020 beruft Papst Franziskus ihn als Mitglied in die Kongregation für die Bischöfe. Jetzt ist der Sohn eines Schulleiters und einer Bibliothekarin ganz weit oben in der Hierarchie der katholischen Kirche angekommen.

Papst Franziskus schätzt vor allem die Fähigkeiten der Vermittlung an Bob. Immer wieder hatte Franziskus betont, dass seine Erfahrung als Jesuitenpater in den verschiedenen Gemeinschaften, in denen er lebte, ihn gelehrt habe, vor allem Schwierigkeiten zu beseitigen. Der Papst aus Argentinien traute Ordensleuten eindeutig mehr zu, in Streitigkeiten zu schlichten, weil sie die aus ihren Ordensgemeinschaften nur zu gut kennen. In der Bischofskongregation geht es aber immer nur um Streitigkeiten. Fälle von Bischöfen, die ­alles richtig machen, kommen nicht auf den Tisch. Bob muss sich um schwierige Fälle aus der ganzen Welt kümmern. Das ist die zweite Eigenschaft, die Papst Franziskus an ihm schätzt. Während die meisten Priester in ihren Diözesen und ihren Ländern bleiben, hat Bob Erfahrungen auf der ganzen Welt gesammelt. Als Amerikaner fühlt er sich schon lange nicht mehr. Seine Witze über Donald Trump, die er im Kloster erzählt, sind legendär.

Nach seiner Rückkehr aus Lateinamerika zog Bob zunächst wieder im Hauptquartier seines Ordens ein, dann wies ihm der Vatikan eine komfortablere Wohnung an, genau über der Post in der Via di Porta Angelica mit Blick auf den Vatikan.

Papst Franziskus war von der Arbeit des Weltenbürgers Bob so angetan, dass er ihn bittet, ihn auf den apostolischen Reisen zu begleiten. Ab dem Zeitpunkt gehörte Bob zu dem engsten Kreis der Macht des Vatikans. Dann schließlich entschließt sich Papst Franziskus zu dem endgültigen und eindeutigen Hinweis, dass er in Bob seinen Nachfolger sieht. Er machte ihn zum Kardinal im Jahr 2023, aber nicht zu irgendeinem Kardial. Alle Kardinäle sind in drei Kategorien eingeteilt, die Anfänger wie Bob gehören zu der untersten Stufe, den Kardinaldiakonen, darüber sind die Kardinalpriester, darüber die Kardinalbischöfe, die in der Regel sehr alt sind, sehr viel älter als Bob. Der Kreis der Kardinalbischöfe ist zudem sehr klein. Dahin beförderte ihn der Papst. Dadurch wussten im Vatikan alle: Sollte Franziskus sterben, haben die Traditionalisten einen starken Gegner, den Wunschkandidaten des Papstes Robert Francis Prevost.