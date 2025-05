Leo XIV: Die Spuren des Papstes in Chicago

In der Nähe des ehemaligen Wohnhauses der Familie Prevost gibt es noch ­Andy’s Hot Dog, einen Take-out-Chinesen und ein Waffengeschäft. Der Index für Gewaltverbrechen liegt in Dolton bei 37/100.000 Einwohner, der US-Durchschnitt bei 22.

Prevost besuchte die Elementary School in Dolton, die High School im Saint-Augustine-Seminar in Michigan und studierte Mathematik und Philosophie an der Villanova University in der Nähe von Philadelphia. Dann kehrte er nach Chicago zurück, wieder in den ­ärmeren Süden der Stadt, an den er, wie er oft betonte, wunderbare Erinnerungen habe. Er studierte an der Catholic Theological Union, einer der größten ­katholischen Universitäten für Priester in Amerika. Sie liegt im Stadtteil Hyde Park, direkt am Lake Michigan, mit einer besseren Infrastruktur und weniger Kriminalität als Dolton – immer noch im südlichen Black Belt of Chicago. Am 19. Juni 1982 empfing er dort das Sakrament der Priesterweihe.