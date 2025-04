Wer wird der nächste Papst?

Die Wahl des bereits 76-jährigen Kardinals Jorge Mario Bergoglio, der den Namen Franziskus annahm, schien eine klassische Wahl eines Übergangskandidaten. Der Argentinier galt wegen seiner teilweise entfernten Lunge und seines hohen Alters als Papst, der nur für kurze Zeit regieren würde. Dass Franziskus sich als Löwe entpuppen würde, der mit seinen radikalen Reformen die Kirche wieder an die Seite der Armen führen würde, schien unmöglich. Die alten Mächte waren aber die ganzen Jahre unangetastet geblieben und warteten auf ihre Chance.

Doch Franziskus beschloss, ein neues Zeitalter einzuleiten. Städte, die wie Venedig auf eine nahezu 1.000jährige Tradition zurückblicken konnten mit einem Bischof der Stadt, der immer zum Kardinal ernannt wurde, gingen plötzlich leer aus. Das betrifft selbst so traditionelle Hochburgen des Katholizismus wie Lissabon und Palermo, aber auch Hauptstädte wie Berlin und zur Zeit ja auch Wien. Auf die Frage, warum der Bischof von Berlin eigentlich nicht zum Kardinal erhoben wurde, antwortet Papst Franziskus dem Autor dieser Zeilen. „Ein Kardinal muss mich informieren, was in seinem Land geschieht, aber wenn ich wissen will, was in Berlin passiert, kaufe ich mir eine Zeitung.“

Das derzeitige Kardinalskollegium ist eine Schöpfung von Franziskus, er ernannte 109 der 137 wahlberechtigten Kardinäle. Mit dem Erreichen des 80. Lebensjahres verliert ein Kardinal das Wahlrecht. In Rom sorgte daher der Fall des Kardinals Philippe Nakellentuba Ouedadrogo aus Burkina Faso für Erheiterung. Er ließ von den Behörden des Vatikans sein Geburtsdatum ändern, vom 25. Januar 1945 auf den 31. Dezember 1945. Angeblich habe es in seinem Heimatland zur Zeit seiner Geburt noch kein funktionierendes Einwohnermeldeamt gegeben. Deswegen müsse sein Geburtsdatum korrigiert werden, dass angesichts der Traditionen in Burkina Faso dann auf den 31. Dezember fallen müsse. Durch diesen Schachzug bleibt dem Kardinal sein Wahlrecht ein weiteres Jahr erhalten. Auch dieser Kardinal gehört zu der Strategie von Papst Franziskus, denn er ging er nach einer völlig anderen Methode vor als alle seine Vorgänger.

Statt die Macht in der Hand einiger weniger zu bündeln, zersplitterte er das Kollegium. Länder, in denen die Katholiken eine winzige Minderheit stellen, können jetzt stolz darauf sein, einen Kardinal stellen zu dürfen. Das gilt für Länder wie die Mongolei. Dort gehören etwa 0,03 Prozent der Bevölkerung der katholischen Kirche an, knapp 1.000 Gläubige. Das Land hält auch einen statistischen Rekord. Nach dem Mauerfall 1989 gab es in der Mongolei 4 Katholiken, weniger als irgendwo auf der Welt.