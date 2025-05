Tausende von Menschen strömten auf den Petersplatz in Rom. In wenigen Minuten versammelten sich Massen von Pilgern auf der Via della Conciliazione, die zum Vatikan führt, sowie in den Gassen in der Umgebung. Zur Verkündung des neuen Papstes werden womöglich sogar Hunderttausende Menschen erwartet.

"Viva il papa" riefen die Gläubigen mit Begeisterung. Der Zivilschutz ist in Alarmbereitschaft. Er ist zur Ergreifung von Maßnahmen zur Regelung der Pilgerströme zum Vatikan bereit, hieß es. In ganz Rom ertönten nach und nach die Glocken. Als erste hatte die Glocke des Petersdom die Wahl des neuen Papstes nach dem vierten Wahlgang angekündigt.