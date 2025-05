12 überraschende Fakten zum Vatikan

Der Vatikan liegt innerhalb Roms und ist mit einer Fläche von 0,44 Quadratkilometern der kleinste Staat der Welt. Knapp achtmal hätte er im Central Park in New York Platz, zu Fuß kann man ihn in etwa 30 Minuten durchqueren. In dem Stadtstaat befinden sich bedeutende Gebäude wie der Petersdom mit dem Petersplatz, die Vatikanischen Museen und der Apostolische Palast, die offizielle Residenz des Papstes.

Der Vatikan war nicht immer so klein. Mehr als 1.000 Jahre lang herrschten die Päpste nicht nur als geistliches Oberhaupt, sondern auch als weltliche Fürsten über ein riesiges Territorium in Mittelitalien: den Kirchenstaat. Dieser war etwa so groß wie die heutige Schweiz und umfasste Städte wie Bologna, Florenz und natürlich Rom.

Im Zuge der italienischen Einigung annektierten 1870 Truppen des Königreichs Italien den Kirchenstaat. Der Papst wurde entmachtet und Rom wenig später als neue Hauptstadt ausgerufen. Pius IX., der damalige Papst, zog sich in den Vatikan zurück. Das heutige Territorium des Stadtstaats wurde 1929 in den Lateranverträgen festgeschrieben.

Der Vatikan besitzt auf der ganzen Welt Land und Immobilien, die als „extraterritoriale Besitztümer“ geschützt sind. Hierzu zählen die Papstbasilika Santa Maria Maggiore, in der Papst Franziskus beigesetzt wurde, und die päpstliche Sommerresidenz in Castel Gandolfo südlich von Rom.