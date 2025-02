Spitzentöne: Palmers ist Weltkultur, Benko nicht

Es wird Sie vielleicht überraschen, dass mein Zugang zum Weltkulturerbe ein von Fall zu Fall verschiedener ist. Benko zum Beispiel hat sich, seinen Gepflogenheiten folgend, offensiv selbst auf die Liste befördert (so wie auch auf die der reichsten Menschen der Welt). Jetzt ruht er, so wie die Mona Lisa im Louvre, als Mahnmal des anonymen Leiner-Angestellten in einem Separatbereich und kann nur in Kleingruppen (Anwalt, Justiz, Essensausgabe) besichtigt werden. Den Verlust halte ich für verschmerzbar.

Anderes Beispiel: Sollten künftig mehrheitlich Motorräder der Marken Harley-Davidson oder Suzuki durch die Landschaft preschen, werde ich die Geräte von KTM nicht vermissen. Nur um die Menschen, die jetzt die Arbeit verlieren, ist mir leid. Aber nicht um den Verursacher, der sich noch wie ein heulender 220-PS-Motor in das Scheitern der Koalitionsverhandlungen eingebracht hat.

Aber Palmers, jetzt nicht zum ersten Mal in existentieller Bedrängnis: Da jagt der Puls, und das Nasse steigt in die Augen. Gut, da war etwas mit FFP2-Masken und Corona-Krediten, die jetzt schlagend werden, obwohl sie möglicherweise gar nicht hätten gewährt werden dürfen.

Aber darüber sollen Kundige mutmaßen. Ich bitte Sie vielmehr, mir in die Literaturgeschichte zu folgen. Sie müssen dabei das Folgende laut lesen. Sonst glauben Sie sich – kein Einzelfall in H. C. Artmanns unsterblichem Gedichtband „Med ana schwoazzn Dintn“ – in papuanisch-neuguineische Sprachwelten entrückt.