Spitzentöne: Theater-Großmacht Ferdinand Schmalz gewinnt den Gert-Jonke-Preis

Als libidinös getriebener Ressort-Autist und genetischer Gschaftlhuber lasse ich mich stets geschmeichelt in Jurys bitten. (Nur nicht in die zum Nestroy-Preis, für die parvenühafte Oscar-Parodie habe ich mich schon während der paar Jahre als Gründervater anno 2000 ff. geniert und jeder Anfechtung zur Wiederkehr unter maximal symbolischem Wehklagen widerstanden.)

Die Jury, deren Wirken am vergangenen Sonntag in einer atmosphärisch bezwingenden Klagenfurter Theaterbaracke an ein feines Finale befördert wurde, war eine der schönen, denen ich angehören durfte: Der Gert-Jonke-Preis, seit 2011 abwechselnd für Dramatik, Prosa und Lyrik ausgelobt, dankt seine Eleganz nicht nur der Dotierung mit 15.000 Euro.

Friederike Roth, Händl Klaus und Ewald Palmetshofer haben im Dramensegment schon reüssiert, womit der Auftrag an die jeweils wechselnde, jeweils dreiköpfige Jury ohne Tadel erfüllt war. Im Geist Gert Jonkes (1946–2009) zu schreiben, heißt: dem Identitätsstiftenden der österreichischen Literatur verpflichtet sein. Also dem Spiel mit der Sprache, ihrer Unauslotbarkeit, Unberechenbarkeit und Musikalität. Es ist kein Zufall, dass Österreich in der endlosen literarischen Bedeutungslosigkeit zwischen dem Sänger Walther von der Vogelweide und dem von Schnitzler, Freud und Mahler instrumentierten Fin de siècle die Singschauspieler Raimund und Nestroy aus der Vorstadt in die Kulturgeschichte importiert hat.

So einer war Jonke, der unter der ­multivisionären Volkstheaterdirektorin Emmy Werner das Inspirierendste, Abgründigste zeitgenössischer Dichtung geschaffen hat. Dabei hat er auch Musikgeschichte weiterfabuliert, den im Wahnsinn wütenden Beethoven mit zwei Theaterstücken, Franz Schreker mit dem Roman „Der ferne Klang“.