Spitzentöne: Bilanz der Salzburger Festspiele

Der dehydrierte Gert Voss hat mir, kaum dass im vierten Jahr die letzte Reprise bestanden war, noch in der Wüstenglut des Domplatzes ein wegweisendes Wort zugeraunt: „Es gibt nur eines, was schlimmer ist, als den Jedermann zu spielen, nämlich den Jedermann nicht zu spielen.“ Genauso wie mit dem von der Kritik seit 104 Jahren verachteten, aber an monetarisierbarem Ruhm kaum zu übertreffenden Titelprasser verhält es sich mit den Ranglisten: Ihr Ruf ist so miserabel wie ihre Anziehung unbestreitbar. Jeder ernste Kunstfreund wedelt sie als wespenhafte Belästigung von sich, aber die Begünstigten verzehren sich nach ihnen, und die Leser diskutieren gern darüber.

Sehen Sie mir also, wenn es Ihnen nicht zu dumm ist, beim jährlichen Tabellendrechseln zu: Es folgt die Bilanz der sich verabschiedenden Salzburger Festspiele 2024 (für Einflüsterungen aus dem Konzertbereich danke ich Kollegin Zobl).

Jenseits aller Einwände hat mich das Konzept beeindruckt: zuerst die Kunst, die Zufriedenstellung der Salondirndln auf Haxen ganz zum Schluss, ich komme bei den Stichworten „Capriccio“ und „Don Giovanni“ darauf. Und ein leuchtendes, triumphales Bekenntnis zur Herrlichkeit der russischen Kultur mit den Dostojewski-Opern „Der Idiot“ und „Der Spieler“ und dem Dirigenten Teodor Currentzis. Im Detail bedeutet das Folgendes: