Spitzentöne: Das irre Kriegstrommeln ist zu beenden!

Nun kann ich als Laie so wenig wie die Fachleute ausschließen, dass Verhandeln nichts gebracht hätte. Aber was sich in drei Jahren des Nichtverhandelns verändert hat, steht fest: Das Schicksal der Welt liegt jetzt nicht mehr in den Händen eines Irren, sondern in den Händen zweier Irrer.

Täglich setzt uns jetzt ein anderer als Bismarck bzw. Radetzky verkleideter Hauptfeldwebel davon in Kenntnis, dass der Dritte Weltkrieg unvermeidbar, im Anrollen oder gar schon Realität sei. Deshalb müsse man aufrüsten, am besten atomar, wie das Erfolgsmodell Macron zu verstehen gibt. Dann, so geben die gebeutelten Deutschen auch über die Schreckensgestalt von der ­Leyen zu verstehen, werde auch die Wirtschaft anspringen. Dieses Konjunkturmodell hat sich allerdings schon vor 90 Jahren nicht bewährt.

Und nun Österreich! Wir sollen aufrüsten und damit Generationen ins Unermessliche verschulden. Die nächste soll gleich einmal zwei Monate länger zum Kriegsdienst, tunlichst auch die Frauen. Solch eine Perversion des Emanzipations­gedankens konnte sich selbst der Apokalyptiker Karl Kraus nur in der Nebenrolle der entmenschten Kriegsberichterstatterin Schalek vorstellen.