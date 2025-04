Spitzentöne: Die Niederungen der Politik und das Zeitlose der Musik

Da bittet mich mein beharrlich der Vernunft und dem Schönen verpflichteter Leser Hans Loibner, über den Wimpernschlägen der Weltgeschichte, die uns gerade in Angst versetzen, das Größere nicht zu vernachlässigen: „Es wäre Balsam, wenn Sie bei einem Ihrer nächsten Spitzentöne wieder einmal irgend etwas über die Schönheit von Tönen in der Musik schreiben könnten – Musik als eine der größten Errungenschaften der menschlichen Seele, statt aus Sorge über irrsinnige Kriegstrommeln schreiben zu müssen.“ Das ist allerhand von einem Pionier der Biotechnologie, war aber im Grund erwartbar. Denn wohin sonst als in die höheren Etagen soll man ausweichen, wenn man unseren mikrobischen Planeten bis in den letzten Winkel vermessen hat?

Lassen Sie mich also dankbar zur Kunst zurückkehren. Allerdings erst nach einem geräumigen Postskriptum zur vorwöchigen Kolumne, mit der ich mir ein außerordentliches Quantum Ihrer Zustimmung erschreiben konnte. Es ging um den waffenscheinpflichtigen Drall des außenpolitischen Green- bzw. Pinkhorns Meinl-Reisinger Richtung NATO per Obsoleterklärung der Neutralität. Wenn sich ein Regierungsmitglied so an den Grundlagen der Verfassung zu schaffen macht: Wer wäre wohl für die Inschachhaltung dieser Ambitionen zuständig?