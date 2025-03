Spitzentöne: Heinz Sichrovsky über Tücken und Ekstasen der Kochkunst

Jetzt wollte ich mich an dieser Stelle schon seit Monatsfrist wieder dem Höheren, Schönen und Bleibenden verpflichten. Leider kam mir ständig das mathematische Gegenteil dazwischen (z. B. Babler als Kunstminister). Dazu ließe sich auch in dieser Woche manches bemerken, aber jetzt hält mich niemand mehr von meinen ressortautistischen Verpflichtungen fern.

Reden wir daher über die Kochkunst, die mir unter den Künsten weit nähersteht als z. B. Ballett und Jazz, von denen ich nichts verstehe und denen sich daher mein Herz verschließt. In unseren ersten Ehejahren sind meine Frau und ich im Urlaub zuerst in gegenfüßlerferne Weltgegenden, bald aber für jeweils ein paar Tage in hiesige Haubenlokale mit Beherbergungsbetrieb aufgebrochen. In der verwunschenen Villa Hiss im tief verschneiten Bad Gastein hat uns dabei der große, mittlerweile verstorbene Jörg Wörther gelehrt, dass Vollkommenheit und Einfachheit Geschwister sind: Seine vielmals prämiierten Sellerietaschen bestanden aus nichts als der Essenz des Produkts. Sich von einer unter Gourmets als Geheimtipp gefeierten Zellerplantage in West-Ecuador beliefern zu lassen, wäre ihm nicht eingefallen. Eine Knolle regionaler Herkunft entfaltete in seiner Hand eine Art sanfter Gewalt, die den verfeinerten, leider gleichfalls frühverstorbenen Gourmetkritiker Christoph Wagner zum höchstvorstellbaren Prädikat inspirierte: Der Mozart am Herd.