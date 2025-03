Spitzentöne: Ressort-Autist Heinz Sichrovsky wagt sich in die Innenpolitik

Würden Sie den Ressortgebrauchshund (um nicht zu sagen: -gebrauchthund) noch einmal von der Leine lassen, in die geräumige Auslaufzone „Bundesregierung neu“? Dann beginne ich, meinem sonnigen Wesen folgend, mit dem Guten: Der neue Bildungsminister Wiederkehr überrascht mich positiver, als mich die Verhältnisse in Wien befürchten ließen. Das Handy-Verbot bis zur Mittelstufe zum Beispiel: Es war schon Zeit, dass sich aufgeweckte Zehn- bis 14-Jährige in Geo und Physik unter der Bank wieder mit Donald Duck statt mit TikTok beschäftigen. Sollte der eine oder die andere gar zu Karl May, „Harry Potter“ oder „Momo“ vordringen, so stünden die Chancen dafür in den frühen Jahren gar nicht übel. Wenn sie seitens der Schule nicht systematisch sabotiert würden.

Denn, und hier platziere ich eine inständige Bitte an den Minister: Die debile, Fantasie und Wortmacht erstickende Zentralmatura werden wir in meiner Lebenszeit zwar nicht mehr los. Aber der Zertrampelung des Literaturunterrichts zugunsten der unterirdischen „Textsorten“ ist sofort Einhalt zu gebieten. Wer Kleist, Brecht und Handke zum Besten von Leserbriefen und „Meinungsreden“ verräumt, hat nichts Gutes im Sinn.

Auch ultimative Integration ist zu begrüßen, und hier wiederum die scharfe Maßregelung säumiger Eltern, die mittlerweile das Hauptproblem sind. Wobei ein randalierender Ausgleichszulagenempfänger im Flächenbezirk kein bisschen sanktionierungsbedürftiger ist als ein pöbelnder Neureicher im Innenstadtgymnasium. Der verhängnisvolle Mangel an Pädagogen hat mit diesen emotionalen, sozialen und faktischen Analphabeten zu tun, die ihre elterlichen Verpflichtungen ans Schultor hängen und im absehbaren Misslingensfall akademisch graduierte Fachleute terrorisieren.