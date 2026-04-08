Paddington Bär: Der Flüchtling im Kinderzimmer

Bond arbeitete nach dem Krieg für die BBC, bevor er als Schriftsteller berühmt wurde. Immer wieder sprach er von seinen Erinnerungen während der Kriegszeit. Er wohnte in der Nähe des Bahnhofs Paddington, wo jüdische Kinder mit den „Kindertransporten“ zwischen November 1938 und September 1939 aus Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei ankamen – ohne ihre Eltern.

Wie Paddington kamen sie mit einem kleinen Koffer und einer Namenstafel um den Hals. 10.000 Kinder konnten so gerettet werden, unter ihnen auch meine 16-jährige Mutter, die aus Prag London erreichte. Ihre Mutter, meine Großmutter, die in Prag zurückblieb, sah sie nie wieder.