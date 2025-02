Paddington Bär: „Das Beste des britischen Empires“ reist nach Peru

Wie es dazu kam, dass Paddington überhaupt zu dem wurde, was er heute ist, liest sich selbst wie ein verstörendes Märchen mit bitterem Hintergrund.

Es beginnt am Weihnachtsabend des Jahres 1957. Ein Ehemann namens Michael Bond sucht nach einem Geschenk für seine Frau. Sein Auskommen findet er als Kameramann bei der BBC. Irgendwann hat er Schriftsteller werden wollen, während des Kriegs veröffentlichte er eine Kurzgeschichte, doch weiter gelangte er nicht.

An diesem Weihnachtsabend hat er sich allerdings mit Näherliegendem zu beschäftigen, denn in wenigen Stunden schließen die Geschäfte. Dann beginnt es auch noch zu schneien, blickt er später in einem Interview mit der BBC auf den Tag seines Lebens zurück. Er sucht Schutz bei Selfridges – da entdeckt er in einem fast leeren Regal einen einsamen Teddy. Der Kleine ist der Letzte seiner Art. Wenige Stunden noch, dann hat der Bär keine Chance mehr, als Geschenk unter einem Christbaum einem Kind Freude zu bereiten. Noch Jahrzehnte später wird sich Bond an den Anblick des kleinen Bären erinnern: Er beschließt, ihn zu „retten“, und macht ihn seiner Frau zum Geschenk. Da die Bonds in der Nähe von Paddington Station wohnen, benennen sie ihn entsprechend und richten ihm auf dem Kaminsims ein Zuhause ein.