Nestroy-Preisverleihung 2025: Auszeichnungen für herausragende Leistungen an Österreichs Bühnen

Der Autor:innenpreis für das „Beste Stück“ ging an Eve Leigh für Verbranntes Land (Salty Irina) in der deutschsprachigen Erstaufführung am Schauspielhaus Wien. Als „Beste Schauspielerin“ wurde Julia Riedler ausgezeichnet, die im Volkstheater als Else in Fräulein Else zu sehen war.

Den Preis als „Bester Schauspieler“ erhielt Nils Arztmann für seine Doppelrolle als Adam und Leo in Das Vermächtnis am Theater in der Josefstadt. In der Kategorie „Beste Darstellung einer Nebenrolle“ setzte sich Itay Tiran durch, der in Burgtheater nach Elfriede Jelinek in einer Fassung von Milo Rau und Ensemble spielte.

Leonie Böhm gewann den Nestroy-Preis für die „Beste Regie“ – ebenfalls für Fräulein Else im Volkstheater.