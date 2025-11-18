Wogrollys Couch: Ludwig Janus und die Liebe vor dem ersten Schrei

Was meinen Sie in Ihren Büchern mit der Aussage, der Mensch sei „unreif geboren“?

Wir werden nur mit dem Stammhirn und dem Mittelhirn geboren. Der Hippocampus, den wir für die emotionale Basisorientierung brauchen, reift erst mit etwa anderthalb Jahren aus. Und erst mit vier, fünf Jahren erreicht der Mensch die Fähigkeit, sich in die Perspektive des anderen, die sogenannte „Theory of Mind", einzufühlen, wodurch ich meine Mutter als von mir getrenntes Wesen – als „meine Mama“ in ihrer Realität wahrnehmen kann, die von mir unabhängig ist. Wir kommen mit 20 Prozent unserer späteren Hirngröße zur Welt, andere Primaten mit 80 Prozent ihrer späteren Hirngröße. Unsere Hirnentwicklung findet in den ersten fünf Jahren nach der Geburt statt. Die Umwelt hat eine riesige Bedeutung. In seinen Diskursen mit Otto Rank meinte Sigmund Freud, so wichtig könne doch die Geburt nicht sein.

Aber was hier wichtig ist, ist die Unreife: Wenn ein Fohlen zur Welt kommt, stellt es sich auf seine vier Beine und läuft schon herum. Der Mensch ist vollkommen abhängig von seiner Mutter wegen der Unreife. Evolutionsbiologisch werden wir gleichsam erst mit neun Monaten geboren. Wir müssten aber eigentlich für die Reife 21 Monate haben, wie der kleine Elefant. Und dann hätten wir auch hirnorganisch die Möglichkeit, uns zu orientieren. Das nennt sich auch „Birth Dilemma“. Das ist das Problem, das auch die Philosophen bedenken müssen. Heidegger hat ja von der Geworfenheit ins Nichts gesprochen. Bei Geworfenheit könnte man ja an die Tiergeburt denken. Das Tier wirft. Darum ist die Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen Philosophie und Psychoanalyse und Kulturpsychologie so bedeutsam.

In meiner Schwangerschaft begegnete mir mitten im Wald ein großer Hund, der mich laut anbellte. Was kann mein Sohn heute als Erwachsener gegen die Angst vor bellenden Hunden tun?

Sie haben ihm eigentlich die halbe Brücke schon gebaut. Die andere Brücke wäre die Lektüre meines Buches „Wie die Seele entsteht – Unser psychisches Leben vor und nach der Geburt“. Dann kann er diesen Zeitstrahl wiederherstellen. Ihr Sohn wird verstehen: „Das war damals: Und damals habe ich den Schrecken meiner Mutter geteilt. Ich habe nicht gedacht, meine Mutter ist meine Mutter, und da ist der Hund und der bellt und meine Mutter ängstigt sich.

Und ich habe damals keine Möglichkeit gehabt, mir zu sagen, ich sitze ja im sicheren Uterus oder der Schäferhund wird schon wohl nicht. Sondern: Ich saß im Schrecken meiner Mutter. Und das habe ich im Zwischenhirn gespeichert. In der Zwischenhirnerinnerung kann ich das aber jetzt, wenn ich erwachsen bin, reflektieren.“ Er kann das Erlebnis von damals mit der heutigen Hundephobie in Verbindung bringen, wie in anderen Fällen das Engegefühl mit der Nabelschnurumschlingung oder die Tunnelangst mit einem Geburtsstillstand.

Wie kann eine Mutter mit ihrem ungeborenen Kind eine gute Beziehung aufbauen?

Es spürt die Hand auf dem Leib und dann reagiert das Kind. Früher, noch in meiner Zeit, wurden Säuglinge als Reflexwesen betrachtet. Man führte an ihnen Operationen ohne Narkose durch. Heute hat noch ein Kollege zu mir gesagt, das vorgeburtliche Wesen sei eine Biomasse. Das ist absurd. Die Mutter ist das Universum. Das ist meine erste Welterfahrung, wonach ich natürlich später in den Religionen und in den Märchen, in den Jenseitsräumen wieder suche. Vieles von unserer Religion ist eigentlich eine projizierte Pränatalpsychologie.

Haben Sie Tipps, sich die Liebe zu erhalten?

Ganz wichtig: Wechselseitig über die eigenen Familiengeschichten sprechen Wie bin ich zur Welt gekommen? Wie bist du zur Welt gekommen? Wie ich zur Welt gekommen bin, ist meine Mythologie. Jede Familie hat ja ihre komplexe Struktur. Und Paare sollen miteinander reden. Ich meine immer, Paarbeziehung ist eine unfreiwillige Psychoanalyse.

Nach außen sieht es so aus: „Die ist ja so nett, er ist ja so lieb. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch.“ Im schlimmsten Fall kommt aber gerade in Liebesbeziehungen dann eine höllische Dimension heraus, wo das Unglück der Geburt oder der frühen Beziehung zur Mutter sich dann reinszeniert. Und wo gerade diese vorsprachlichen Erfahrungen sich in der Paarbeziehung wiederholen, nur dass wir das heute reflektieren können.