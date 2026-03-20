Herr Bonin, wir haben da noch eine Frage

Hätten Sie manchmal lieber eine Glaskugel statt einer Excel-Tabelle?

Wir haben ein bisschen mehr zur Verfügung als eine ExcelTabelle. Ich glaube nicht, dass ich eine Glaskugel möchte und ich würde mir wünschen, dass auch die Rezipienten besser verstehen, dass es diese Glaskugel nie geben kann. Die Zukunft ist immer hochgradig unsicher. Das Entscheidende ist, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Wir in der Wissenschaft müssen besser darin werden, bei unseren Ergebnissen zu kommunizieren, was daran unsicher ist. Man muss Institutionen so aufbauen, dass sie, wenn Unvorhergesehenes passiert, möglichst flexibel sind.