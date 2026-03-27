Frau Kürthy, wir haben da noch eine Frage

„Alt genug und so frei wie nie“: Autorin Ildikó von Kürthy über das Älterwerden – und warum es vor allem neue Freiheiten bringt.
Wenn Sie einen Satz formulieren müssten, den man sich mit 50 an die Wand hängen sollte - welcher wäre das?
Alt genug und so frei wie nie! Das ist eine Feststellung, aber auch ein Ansporn für die Zukunft. Eine Erinnerung daran, weiter zu wachsen, zu zweifeln, zu lachen, zu fühlen und dem Leben mit Neugier und Wohlwollen zu begegnen.
Steckbrief
Ildikó von Kürthy
Ildikó von Kürthy, 58, absolvierte die Henri-Nannen-Schule in Hamburg und wurde u. a. mit dem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet, bevor ihr 1999 mit dem Roman „Mondscheintarif“ der Durchbruch als Schriftstellerin gelang. Ihre Bücher liefern eine pointierte, kluge, selbstironische Innensicht auf weibliche Lebensentwürfe, wurden mehr als sieben Millionen Mal verkauft und in 21 Sprachen übersetzt. In ihrem aktuellen Bestseller „Alt genug“ feiert sie die Kraft der Lebensmitte und die heilende Wirkung unbequemer Wahrheiten