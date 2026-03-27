Frau Kürthy, wir haben da noch eine Frage

Wenn Sie einen Satz formulieren müssten, den man sich mit 50 an die Wand hängen sollte - welcher wäre das?

Alt genug und so frei wie nie! Das ist eine Feststellung, aber auch ein Ansporn für die Zukunft. Eine Erinnerung daran, weiter zu wachsen, zu zweifeln, zu lachen, zu fühlen und dem Leben mit Neugier und Wohlwollen zu begegnen.