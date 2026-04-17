Frau Banz, wir haben da noch eine Frage

Hat das Weltmuseum Wien den Blick von Direktorin Banz auf die Welt verändert? Sie plädiert für ein globales Kulturverständnis – jenseits der Trennung in westliche und nicht-westliche Kunst.
von
Hat das Weltmuseum Ihren Blick auf die Welt geändert?
Ich habe mich entschieden, diese Stelle im Weltmuseum anzutreten, weil es mir immer wichtig ist, einen globalen Blick zu verfolgen. Für mich ist Kultur global, und es hat mich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer gestört, dass es diese Kategorisierungen in „westliche Kunst“ und „nicht-westliche Kunst“ gibt. Bis heute ist in vielen ethnologischen Museen Europa getrennt von dem sogenannten „Rest der Welt“. Ich will hier im Weltmuseum die Kultur wieder unter einem Dach zusammenbringen. Die Sammlungen im KHM-Verband bieten da hervorragende Voraussetzungen.
Steckbrief
Claudia Banz
Claudia Banz, 59, hat in Heidelberg und Berlin Kunstgeschichte, Romanistik und klassische Archäologie studiert und war danach in verschiedenen Museen in Berlin, Essen, Utrecht und Dresden als Kuratorin tätig. Von 2011 und 2017 leitete sie das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, danach war sie Kuratorin für Design am Kunstgewerbemuseum Berlin. Seit Februar 2025 ist sie Direktorin des Weltmuseums Wien.