Frau Banz, wir haben da noch eine Frage

Hat das Weltmuseum Ihren Blick auf die Welt geändert?

Ich habe mich entschieden, diese Stelle im Weltmuseum anzutreten, weil es mir immer wichtig ist, einen globalen Blick zu verfolgen. Für mich ist Kultur global, und es hat mich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer gestört, dass es diese Kategorisierungen in „westliche Kunst“ und „nicht-westliche Kunst“ gibt. Bis heute ist in vielen ethnologischen Museen Europa getrennt von dem sogenannten „Rest der Welt“. Ich will hier im Weltmuseum die Kultur wieder unter einem Dach zusammenbringen. Die Sammlungen im KHM-Verband bieten da hervorragende Voraussetzungen.