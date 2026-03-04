Wogrollys Couch: Mathias Glehr und die Bedeutung des Stellungswechsels

Sie kommen gerade von einer Operation, sind aber Musiker.

Ich habe zuerst Klavier- und Musikwissenschaft studiert, aber dann meine Liebe zur Medizin gefunden. Musik ist weiterhin mein Hobby.

Es gibt orthopädische Erkrankungen, die gar nicht mehr so neu sind und mit dem Handygebrauch beziehungsweise mit Laptop und Co zusammenhängen.

Wir haben in unserer heutigen Gesellschaft ganz andere und neue Belastungen für unseren Bewegungsapparat. Zum Beispiel für unseren Nacken, weil wir ständig nach unten schauen. Diese 20 bis 30 Grad nach unten gerichtete, starre Haltung hat es vor zehn Jahren nicht so gegeben, die Menschen verharrten auch nicht so lang in einer bestimmten Haltung. Das Gleiche gilt für unsere Hände. Wir führen minimale und diffizile Bewegungen sehr lang und intensiv aus, wofür unsere Muskulatur eigentlich gar nicht entworfen wurde.

So wie es einen Tennisarm gibt, gibt es ein Handydaumen?

Es gibt ein Handydaumen und einen Handynacken, aber auch einen Laptopnacken. Es kommen immer neue Erkrankungen hinzu. Mit diesen Phänomenen habe ich natürlich speziell als Handchirurg zu tun, wenn Beschwerden im Daumensattelgelenk oder im Daumenbein durch diese Überlastungssyndrome entstehen. Das sehen wir spezifisch gerade bei Videospielen und Tätigkeiten, wo konstant und vermehrt Druck auf dem Daumen liegt. Es gibt Patienten, die sich wirklich ihr Daumensattelgelenk so überlastet haben, dass es irgendwann zu operieren ist.

Welches ist die orthopädisch korrekte oder ratsame Haltungen, wenn man viel am Handy oder Laptop ist?

Es gibt keine Haltung, die universell einsetzbar ist. Am wichtigsten ist, dass wir immer in Bewegung bleiben und dass wir einen Haltungswechsel machen. Natürlich ist es nicht gut, wenn wir in dieser 40-Grad-Position konstant auf den Bildschirm oder das Handy schauen. Wenn wir das Handy mal hochheben oder auf die Seite geben oder einen Drehbildschirm, einen Stehsessel haben, ist das für unseren Bewegungsapparat idealer.

Also genau das Gegenteil von dem, was uns als Kindern beigebracht wurde, nämlich still zu sitzen. Bringt es wirklich was, wenn ich im Büro aufstehe und ein paar Schritte gehe?

Ja, natürlich, die Muskulatur wird wieder entlastet und besser durchblutet. Wenn ich den Nacken bewege, kommt es zu Entlastungen verschiedener Muskelanteile.