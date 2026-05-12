Antoine de Paris und der Bubikopf: Die Frisur der Befreiung

Antoni Cierplikowski wurde 1884 in Sieradz, einer Kleinstadt in Polen, geboren und erlernte das Friseurhandwerk im Geschäft seines Onkels, wo er als Elfjähriger aushelfen musste. Gelangweilt von den Frisuren der älteren Damen fuhr er 1901 nach Paris, wo er während des Winters im Haarsalon des Kaufhauses Galerie Lafayette arbeitete, und im Sommer in Deauville, an der Küste der Normandie.

Eines Tages stürmte die berühmte Schauspielerin Ève Lavallière in den Pariser Salon, verzweifelt über ihr Haar, das nach einer Erkrankung unfrisierbar vom Kopf hing. Sie kam direkt vom Theater. Der Direktor drohte, sie nicht weiter zu beschäftigen, wenn sie nicht mit einer ordentlichen Frisur zurückkäme.