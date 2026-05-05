David Attenborough wird 100

Attenborough wuchs mit zwei Brüdern und zwei aus Nazi-Deutschland geflohenen jüdischen Mädchen auf, die seine Eltern als Pflegekinder aufgenommen hatten. Sein bereits 2014 gestorbener älterer Bruder Richard machte Karriere als Schauspieler und Regisseur und wurde unter anderem mit seiner Rolle in "Jurassic Park" bekannt. Da spielte er den Direktor des Dinosaurierparks, John Hammond.

Mit den britischen Royals verband David Attenborough nicht nur, dass er im selben Jahr geboren wurde wie die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II., sondern auch eine tiefe Hingabe für den Naturschutz. Vor allem Thronfolger Prinz William (43) baute eine enge Beziehung zu dem Naturforscher auf und konnte ihn für sein Earthshot-Projekt gewinnen – eine globale Auszeichnung für innovative Lösungen im Klima- und Umweltschutz. Attenborough selbst konnte sich im Laufe seiner Karriere vor Auszeichnungen kaum retten: Queen Elizabeth schlug ihn gleich zweimal zum Ritter. Dutzende Pflanzen und Tiere sind nach ihm benannt.

Zu den zahllosen kuriosen Anekdoten aus seinem Leben gehört, dass in seinem Garten in London der Schädel einer 1879 ermordeten Frau gefunden wurde. Der als "Barnes Mystery" bekannte Fall war einer der aufsehenerregendsten Morde im viktorianischen London. Die damals etwa 50-jährige Julia Martha Thomas war von ihrer Hausangestellten Kate Webster ermordet worden. Die soll den Körper ihres Opfers gekocht und die Überreste in der Themse entsorgt haben. Einzig der Schädel wurde nie gefunden – bis Attenborough im Jahr 2010 Bauarbeiten in seinem Garten in Auftrag gab.