35 Jahre nach dem Absturz: Der leere Sitz in der Lauda-Air 004

Die Idee war gut, die Umsetzung schwierig. In Dhaka gab es kein Büro der Lauda Air, bei dem ich mein Ticket hätte ändern können. Ich versuchte es in Reisebüros, bei verschiedenen Fluglinien. Niemand wollte das Lauda-Air-Ticket umbuchen, oder den Wert für ein neues Ticket anrechnen. Was sollte ich tun? Ein neues Ticket kaufen, oder die Tage in Bangkok verbringen? Das Ticket der Lauda Air war nicht refundierbar, das machte die Entscheidung nicht einfacher. Es wäre reine Verschwendung gewesen, es verfallen zu lassen.

Bei der Überlegung – neues Ticket oder warten – erinnerte mich an die mahnenden Worte meiner Mutter, als ich das wöchentliche Taschengeld immer schon am Mittwoch ausgegeben hatte, und sie mich warnte, so werde das ein schlimmes Ende nehmen mit mir, wenn ich derartig gleichgültig und unüberlegt bereits nach drei Tagen das Wochengeld in Wurstsemmeln und Eis verschwendet hätte.

„Ich mache mir nichts aus Geld“, antworte ich ihr trotzig, jeden Donnerstag als ich kein Geld mehr hatte. Und da Mütter schon aus Prinzip immer recht haben und ich mich im Laufe der Jahrzehnte meines Erwachsenen-Daseins kaum geändert hatte, dachte ich – pfeif’ aufs Geld – ging ins nächste Reisebüro und kaufte ein One Way Ticket Dhaka-Delhi-Zürich- Wien, blieb ein paar Tage in Delhi und landete sicher in Wien – während die Lauda Air mit meinem bezahlten, unbesetzten Platz abstürzte.