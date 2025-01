Tradwives: Heile Welt mit harter Agenda

Ähnliche Accounts gibt es zu Tausenden, was sie alle verschweigen, ist die politische Agenda hinter der pastellfarbenen Fassade. Besonders in den USA, dem Geburtsland des Trends, ist die Szene eng mit der Alt-Right-Bewegung verknüpft. Mit Schlagworten wie „The future is family“ und der Absage an den Feminismus wird ein Weltbild propagiert, das Frauen als untergeordnete Wesen positioniert – religiös untermauert und politisch nutzbar.

Auch in Deutschland nutzen rechte Parteien wie die AfD die Ästhetik der Tradwives, um junge Frauen mit unpolitisch wirkenden Botschaften auf ihre Kanäle zu locken. Theresa Brückner, Pfarrerin und Social-Media-Expertin, warnte in der ARD-„Tagesschau“ vor der Rückbesinnung auf den Antifeminismus: „Das ist nichts Harmloses. Es geht um eine patriarchale Struktur und ein Machtgefälle, wo Frauen weniger wert sind als Männer, weil sie sich unterordnen müssen.“