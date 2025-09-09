Die Faszination des Okkulten: Das Leopold Museum hat die Ausstellung „Verborgene Moderne“ eröffnet

Im Leopold Museum wurde die Herbstausstellung „Verborgene Moderne. Faszination des Okkulten um 1900“ eröffnet. Die Schau bietet einen Überblick über das spiritistische und theosophische Umfeld in Wien um 1900 und beleuchtet gesellschaftliche Strömungen, die von Lebensreform, Naturbewegung und Esoterik geprägt waren.

Direktor Hans-Peter Wipplinger verwies bei der Eröffnung auf den historischen Hintergrund: „Frei nach der von Rainer Maria Rilke formulierten Maxime ‚Du musst dein Leben ändern!‘ wurde – gleichsam als Gegenbewegung zum Materialismus der Gründerzeit – die Forderung nach Erneuerung und Erkenntnis erhoben.“ Kurator Ivan Ristić betonte die Ambivalenz der Bewegung: Neben reformerischen Ansätzen hätten auch völkische und rassistische Tendenzen ihren Platz gefunden.