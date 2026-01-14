Leopold Museum: Neujahrsempfang 2026 mit Fokus auf Sammlungszuwachs

Am Dienstag, dem 13. Jänner 2026, luden die Direktoren des Leopold Museum, Hans-Peter Wipplinger und Moritz Stipsicz, gemeinsam mit Georg Pölzl, Head des Circle of Patrons, und Catharina Knobloch vom Salon Leopold zum Neujahrsempfang. Veranstaltungsort war das Leopold Museum in Wien. Etwa 250 geladene Gäste folgten der Einladung.

Der Abend stand im Zeichen des Austauschs zwischen Vertreter:innen aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger nutzte den Empfang, um Einblicke in das kommende Ausstellungsprogramm zu geben.