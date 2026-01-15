Leonardo DiCaprio: „Haben die Menschen überhaupt noch Lust auf Kino?“

Diese Welt steht in starkem Kontrast zu jener, in der DiCaprio aufgewachsen ist. Eine Gegend von Los Angeles, die heute als angesagt gilt, damals jedoch rau war. „Ein kompromissloses Viertel“, sagt er. Seine Eltern – Comiczeichner George und Sekretärin Irmelin – waren „in jeder Hinsicht des Wortes bohemienhaft“. Sie trennten sich, als ihr Sohn ein Jahr alt war. Die Familie blieb eng verbunden, doch die Kindheit war nicht einfach. Wenn DiCaprio einen Ort zum Entkommen brauchte, ging er an die Ecke Hollywood Boulevard und Sunset, ins Vista Theatre, ein prächtiges Kino aus den 1920er-Jahren, das seine Liebe zum Film entfachte.

Er erinnert sich an das Kino als einen Ort voller Verheißung. Dort entstand der Wunsch, es selbst auf die Leinwand zu schaffen und zu jener „großen modernen Kunstform“ zu gehören. In seinen Teenagerjahren begann er zu schauspielern, zunächst in Werbespots, dann im Film. Mit 19 Jahren wurde er für „What’s Eating Gilbert Grape“ für den Oscar nominiert, es folgten „Romeo + Juliet“, dann „Titanic“.

Und heute? Diese verzauberte Welt des Kinos sei bedroht, sagt DiCaprio, inzwischen 51 Jahre alt. „Alles verändert sich in rasantem Tempo“, meint er mit einem Seufzer. „Wir erleben einen massiven Umbruch. Zuerst verschwanden Dokumentarfilme aus den Kinos. Jetzt bekommen Dramen nur noch ein sehr begrenztes Zeitfenster und die Menschen warten, bis sie sie streamen können. Ich weiß nicht …“ Er schüttelt den Kopf. „Haben die Leute überhaupt noch Lust darauf? Oder werden Kinos zu Nischenorten – so wie Jazzclubs?“