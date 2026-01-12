Sparen oder schützen: Der Streit um die Kulturförderung

Den Großen nehmen, die Kleinen schützen. Mit dieser Ansage hat Vranitzkys legendärer Kunstminister zuletzt via News erhebliches Aufsehen erregt. Das bekräftigt er nun: „Wir sind auf gutem Weg zu verhindern, dass das schwierige Budget 2027 besonders schwierig wird. Die Situation wird auch weiterhin bewältigbar sein, ohne dass die kleineren Institutionen und Initiativen leiden. Wobei auch schon die Nichterhöhung für viele eine große Schwierigkeit bedeutet. Aber generelle Kürzungen werden wir vermeiden.“ Klar: „Bei den Großen werden wir kürzen. Aber das darf nicht zulasten des künstlerischen Betriebs gehen. Kürzungen können auch bedeuten, dass man eine Investition verschiebt oder Bauprojekte verkleinert. So wie Bundesmuseen die Erneuerung ihrer Eingangsbereiche verschieben.“

Kann das Verfahren auf die Bühnen übertragen werden? „Auch an den großen Häusern sind immer wieder bauliche Adaptionen nötig, die man vorsichtig verschieben kann. Oder es müssen bestimmte technische Bereiche nicht an den allerteuersten Adressen angesiedelt sein“, verweist er auf immense Mieten an Luxusdestinationen.