Jonas Kaufmann: „Unser Luxus ruht auf tönernen Füßen“

Herr Kaufmann, seit über 30 Jahren begleitet Sie Helmut Deutsch bei Ihren Liederabenden am Klavier. Wie darf man sich diese so lange währende künstlerische Partnerschaft vorstellen?

Unsere Freundschaft begann schon während meines Studiums an der Hochschule, da war er mein Professor. Aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis wurde im Laufe der Zeit eine Partnerschaft, die zu den glücklichsten meines Lebens gehört. Sein Lebenswerk gilt der Kunstform, die mir vielleicht am meisten am Herzen liegt, dem Lied. Leider hat dieses Genre im kulturellen Alltag an Präsenz verloren, selbst in der Kulturstadt Wien ist das Angebot nicht mehr so vielfältig wie früher, als es im Musikverein und im Konzerthaus noch zwei Abo-Zyklen für Liederabende gab. Aber das ist wie mit der Kultur im Fernsehen. Wenn keine Kultur gezeigt wird, kann der ORF mit Recht sagen, das brauchen wir nicht, denn das sieht ja keiner. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Man muss etwas tun, wenn man die Leute für dieses Genre begeistern will.

Sie sprechen ein sensibles Thema an. Im Kulturbudget drohen massive Kürzungen ...

Das ist ein schwieriges Thema. Geld ist überall nötig, und die Zeiten sind nicht gerade rosig. Es war schon immer so, dass man bei der Kultur gerne den Rotstift angesetzt hat. Doch gerade in schwierigen Zeiten haben die Leute ein größeres Bedürfnis nach Kultur, nach Ablenkung von der Misere, die sie vielleicht zu Hause oder im Beruf oder wo immer erwartet. Wobei Österreich noch das Land der Seligen ist, im Vergleich zu vielen anderen Staaten, wo Kultur schon sehr lange unter einschneidenden Kürzungen leidet. Insofern sind wir bis jetzt mit dem Schrecken davongekommen. Bei den Tiroler Festspielen Erl, deren Intendant ich seit 2024 bin, erfreuen wir uns der großartigen Unterstützung von Hans Peter Haselsteiner. Das wäre auch ein Modell für andere Kulturbereiche in Österreich, dass man sich eben nicht nur auf staatliche Unterstützung verlässt, sondern sich aktiv um Sponsoren kümmert, so wie es in vielen anderen Ländern längst der Fall ist. Das ist nicht bequem, keine Frage, aber es ist mit Sicherheit eine Chance, die Kultur in Österreich weiterhin hochzuhalten. Grundsätzlich gibt es ja den Kulturauftrag, der sogar im Staatsvertrag verankert ist. Kultur ist nichts, was man so leichtfertig wegwerfen kann. Kultur hier ist eine Fahne, die man international sehr deutlich sieht. Sie gehört zum Tourismus wie Fiaker und Stephansdom.

Wer würde nach Erl fahren, wenn es dort keine Festspiele gäbe?

Man würde dann an Erl vorbeifahren oder zu den Passionsspielen hinfahren. Kultur ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, der nicht zu verachten ist. Diese sogenannte, immer wieder bemühte Umwegrentabilität ist erstaunlich hoch. Auch in unserer Kufsteiner Region hat Erl mit seinen vier Spielzeiten mittlerweile eine ziemlich markante Rolle. Ich sage immer, unsere Kunst ist ein sehr alter Baum. Die Äste, die wir abschneiden, wachsen nicht mehr nach. Deshalb muss man beim Schnitt sehr vorsichtig vorgehen.