Spitzentöne: Latein hat auf allen Linien gewonnen

Das Dokument, das der Bildungsminister vergangenen Montag präsentieren wollte, liegt vor mir. Es ist von der „AHS-Eltern-Lehrer:innen-Direktor:innen-Vertretung“ unterzeichnet und gibt sich höflich als „gemeinsamer Vorschlag zur nachhaltigen Verankerung von KI, Demokratie- und Medienbildung an den Oberstufen der Gymnasien“ zu erkennen. Ist aber in Wahrheit ein durch barmherzige Verbalbenotung abgemildertes Fünferzeugnis für krachendes politisches Scheitern.

Sie erinnern sich: Ende Jänner ließ Neos-Minister Wiederkehr verlauten, es werde künftig „den toten Sprachen an den Kragen gehen“: Der Lateinunterricht werde um ein Drittel, von 12 auf acht Stunden, gekürzt, die freiwerdenden Ressourcen sollten den neuen Fächern KI sowie „Medien und Demokratie“ einverleibt werden.

Und jetzt? Ist davon so gut wie nichts geblieben. „Medien und Demokratie“ kann wahlweise als Zweistünder ODER schulautonom als Querschnittmaterie in etablierten Fächern angeboten werden. Internen Umfragen zufolge wird die bürokratisch überdrehende Variante Nummer eins aber von kaum einem Direktor gewählt. Deshalb ist auch die verbindliche Untergrenze von jetzt zehn (nicht acht!) Lateinstunden Theorie: Die zwölf Stunden sind de facto fortgeschrieben. Lediglich das Fach Informatik soll, um KI ergänzt, von einer Stunde auf zwei erweitert werden. Woher er die Stunde nimmt, entscheidet der Direktor.