Immer mehr Ungemach für Wiederkehr: Wo ist die verschwundene NEOS-Umfrage?

Die Umfrage verschwand allerdings wie von Zauberhand von der Homepage, als Wiederkehr namens des Ministeriums die bekannte Gegenversion präsentierte: Mit Mehrheiten jenseits der 70, ja 80 Prozent hätten sich Lehrer, Schüler und Eltern dafür erklärt, „durch Kürzungen bei bestehenden Lehrinhalten Platz für neue Unterrichtsthemen zu schaffen“.

Was nun? Hat Wiederkehr am Ende mit schwammigen Suggestivfragen eine ihm nicht genehme Umfrage konterkariert und dafür das gern genommene Steuergeld verwendet? Ebenso spurlos sind die Einwände gegen dieses Vorgehen verschwunden, sie wurden „in der Sichtbarkeit eingeschränkt“, wie das im Digital-Latein (!) heißt.

In den sozialen Medien kam das Manöver jedenfalls übel an: „Ist das noch demokratisch? Wo ist Ihre Kritikfähigkeit geblieben, @chriswiederkehr?“, fragte einer von sehr vielen, die sich auf so gut wie allen Kanälen meldeten. Nun fragen sich manche, ob ein solches Vorgehen nicht noch deutlicher zu bewerten wäre als z. B. die Entscheidung des Staatssekretärs Schellhorn für ein unter dem Strich günstigeres Dienstauto.