45 Jahre Kulisse Wien: Ein Wiener Kulturbeisl feiert Jubiläum

Gegründet wurde die Kulisse am 8. Oktober 1980 von Fritz Aumayr, Beatrix und Andreas Elsner, Eva Trauner und Wolfgang Kalal. Die Idee stammte von Willi Resetarits, der in der Zeit nach der Arenabesetzung 1976 Auftrittsmöglichkeiten für politisches Kabarett schaffen wollte.

"Wir machen uns den Spielort selber", lautete sein Auftrag an Aumayr. Aus einem ehemaligen Vorstadtwirtshaus entstand eine Bühne, die sich dem neuen politischen Kabarett verschrieb.

Heute ist die Kulisse eines der letzten Bühnenwirtshäuser Wiens – eine Form, die in der Stadt kaum mehr existiert.