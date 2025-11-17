Klassik2go Newcomer Award 2025: Publikum kürt drei Siegerinnen im Künstlerhaus

Die dritte Ausgabe des von Ossi Schellmann initiierten Nachwuchspreises versammelt junge Operntalente und Branchenvertreter:innen im Wiener Künstlerhaus.
Der Klassik2go Newcomer Award 2025 wurde zum dritten Mal im Wiener Künstlerhaus ausgetragen. Initiator Ossi Schellmann, Gründer der summerstage und Mastermind hinter Klassik2Go, brachte erneut junge Stimmen und Fachpublikum zusammen. Insgesamt neun Nachwuchs-Opernsängerinnen präsentierten jeweils zwei Arien. Die Wahl der drei Gewinnerinnen erfolgte per Publikumsvoting.
Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Musik
Zu den Anwesenden zählten unter anderem Rechtsanwalt Thomas Angermair, Kammersängerin Daniela Fally, Mini-Wien-Marketingleiterin Katharina Veldi, Galerist und WKW-Vizepräsident Andre Stolzlehner, der künstlerische Leiter und MDW-Professor Martin Vacha, die südafrikanische Mezzosopranistin Megan Khats sowie Künstlerhaus-Präsidentin Tanja Prusnik. Gastgeber und Initiator Ossi Schellmann führte durch den Abend.