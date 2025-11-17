Neuausrichtung von „Klassik unter Sternen“: Garanča und Team präsentieren Standortwechsel nach Grafenegg

Die Folgen von Pandemie, Energiekrise und Inflation belasteten den Kulturbereich weiterhin, hieß es bei der Präsentation. Gleichzeitig steige die Erwartung an nachhaltige und langfristig planbare Strukturen. Grafenegg biete dafür geeignete Voraussetzungen: moderne Infrastruktur, ökologische Verantwortung und kulturelle Qualität.

Garanča sprach von einem bewussten Schritt mit persönlicher Dimension:

„Stift Göttweig war für mich viele Jahre ein besonderer Kraftort (…). Mit Dankbarkeit im Rückblick und Zuversicht im Blick nach vorn freue ich mich nun auf das neue Kapitel in Grafenegg.“

Raiffeisen bleibt Partner des Projekts. Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, bezeichnete den Wolkenturm als idealen Ort für die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe und verwies auf die Bedingungen hinsichtlich Architektur, Akustik und Atmosphäre.