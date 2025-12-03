News Logo
„Stille Nacht, laute Nacht“: Diskussionsabend bei Gmundner Keramik über Tradition und Gegenwart

Im Wiener Gmundner-Keramik-Store diskutierten Kultur, Kirche, Politik und Wirtschaft darüber, wie viel Ruhe Weihnachten heute noch zulässt – und was vom ursprünglichen Fest der Besinnung geblieben ist.

von

Ein atmosphärischer Rahmen für ein vielschichtiges Thema

Im Gmundner Keramik Store in der Wiener Auerspergstraße fand ein Diskussionsabend unter dem Titel „Stille Nacht, laute Nacht – Weihnachten und wir“ statt. Die weitläufigen Räumlichkeiten der Manufaktur, geprägt von handbemalten Tellern, traditionellen Grüntönen und weihnachtlich arrangierten Keramikunikaten, boten eine atmosphärische Bühne für einen Abend, der gleichermaßen festlich wie nachdenklich gestaltet war.

Zwischen Besinnlichkeit und Beschleunigung

Im Mittelpunkt des Programms standen Kunsthistorikerin Agnes Husslein und Dompfarrer Toni Faber, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die heutige Bedeutung des Weihnachtsfestes diskutierten. Thematisiert wurden sowohl der wachsende Einfluss kommerzieller Aspekte als auch die Frage, welchen Stellenwert religiöse Inhalte und traditionelle Figuren in einer säkularen, vielfältigen Gesellschaft noch haben.

Husslein plädierte dafür, Weihnachten stärker zu seinen Wurzeln zurückzuführen: „Mein Credo ist, dass man Weihnachten wieder dorthin zurückführen sollte, wo es hingehört. In eine besinnliche, wunderschöne Zeit mit der Familie und Freunden.“

Faber hingegen betonte die verbindende Kraft der festlichen Zeit, gerade im Kontakt mit vielen Menschen: „Ich gehe in die Kindergärten und feiere dort mit hunderten Kindern und wenn ich bei der Mitternachtsmette 5.000 Menschen begrüßen darf, genieße ich das und finde es wunderbar.“

Politik und Gastgeber setzen Akzente

Eingeleitet wurde der Abend von Gmundner-Keramik-Geschäftsführer Andreas Glatz. Anschließend sprach Bundesministerin Claudia Plakolm, die die zunehmende Hektik der Adventszeit thematisierte und besonders hervorhob, wie wichtig es sei, Kindern den Wert und die Bedeutung des Weihnachtsfestes weiterzugeben.

Die Gesprächsrunde wurde von Lisa Koroschetz, Customer Relation Managerin bei Gmundner Keramik, moderiert.

Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft

Unter den Anwesenden waren unter anderem Claudia Plakolm, Andreas Glatz, Alexander Köck, Toni Mörwald, Dr. Peter Husslein, Daniel Serafin, KS Herbert Lippert, Peter Szigeti, Marika Lichter, Sonja Klima, Tina Meinl, Jürgen Roth, Clemens Niedrist, Karl-Heinz Strauss, Fanny Marie Salomon, Michaela Reitterer, Clemens Schindler sowie zahlreiche weitere Gäste, die den Abend in persönlichen Gesprächen ausklingen ließen.

