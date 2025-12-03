„Stille Nacht, laute Nacht“: Diskussionsabend bei Gmundner Keramik über Tradition und Gegenwart

Im Mittelpunkt des Programms standen Kunsthistorikerin Agnes Husslein und Dompfarrer Toni Faber, die aus unterschiedlichen Perspektiven über die heutige Bedeutung des Weihnachtsfestes diskutierten. Thematisiert wurden sowohl der wachsende Einfluss kommerzieller Aspekte als auch die Frage, welchen Stellenwert religiöse Inhalte und traditionelle Figuren in einer säkularen, vielfältigen Gesellschaft noch haben.

Husslein plädierte dafür, Weihnachten stärker zu seinen Wurzeln zurückzuführen: „Mein Credo ist, dass man Weihnachten wieder dorthin zurückführen sollte, wo es hingehört. In eine besinnliche, wunderschöne Zeit mit der Familie und Freunden.“

Faber hingegen betonte die verbindende Kraft der festlichen Zeit, gerade im Kontakt mit vielen Menschen: „Ich gehe in die Kindergärten und feiere dort mit hunderten Kindern und wenn ich bei der Mitternachtsmette 5.000 Menschen begrüßen darf, genieße ich das und finde es wunderbar.“