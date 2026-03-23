Josef Winkler: „Ich baue mir ein Floß aus Sprache“

Jetzt müsse er also wieder von vorn beginnen, sagt der große österreichische Schriftsteller Josef Winkler. Er habe ja alles verloren mit dem kürzlichen Erscheinen des Romans „Das Glück ist ein Engel mit ernstem Gesicht“.

Die Hölle der Kärntner Dorfkindheit, mit einem schmalen Streifen Himmel darüber: Dieser Fundus war geräumig genug für ein Werk von weltliterarischer Dimension, das sich aus der braunen Enge in farbenglühende, surreale Welten erhob. Jetzt, sagt der anhaltend verhasste Sohn der Heimat, sei das, was dafürstehe, ausgeschöpft.

Sein erstes Buch der Liebe nennt er den Roman. Er gilt seiner vor drei Jahren verstorbenen Schwester Maria und beschließt den Zyklus der Nachrufe, die ihm immer geläufiger von der Hand gingen, als wäre die Nähe des Todes zum Lebensbestandteil geworden. Als 2004 der Vater starb, der „Erzfeind“ und „Erzfreund“, da dauerte es drei Jahre, bis der berühmte Sohn darüber schreiben konnte. Sechs Jahre später folgte die immer schweigende Mutter, das Requiem entstand nach nur einem Jahr.

2023 wurde dann die Schwester nach Jahren geistiger Umnachtung erlöst. „Und am Tag nach dem Begräbnis hab ich mich hingesetzt“, staunt der Dreiundsiebzigjährige über die Vehemenz des Impulses. „Dieses Buch ist sicher eines meiner tiefsten und schwierigsten, aber ich habe noch keines mit so einer Leichtigkeit geschrieben.“

Wie kam das, wo die Schwester doch im bisherigen Werk nicht übermäßig auffiel? Weil es Zeit war, antwortet Winkler, diese Geschichte des Einander-Beschützens gegen eine ganze feindselige Welt niederzuschreiben.