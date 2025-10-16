Josef Grünwidl: Vom Sekretär zum Schönborn-Nachfolger

Das Priestertum war ursprünglich nicht die einzige Berufsoption des Niederösterreichers, schrieb die Kathpress in einem Porträt Grünwidls. Nach der Matura trat er zwar ins Wiener Priesterseminar ein, absolvierte neben dem Theologiestudium an der Uni Wien aber gleich auch noch ein Orgelstudium an der Musikuni. Nach einem Auslandsjahr in Würzburg (Deutschland) sei aber klar gewesen: "Musik ist mein Hobby, Priester werden meine Berufung." Die Nähe zur Musik ist jedenfalls geblieben. Zuletzt meinte er in einem Interview, Musik sei für ihn ein "Lebensmittel" und ein "Weg zu Gott". Gleiches gelte auch für Naturerfahrungen wie etwa beim Wandern in den Bergen.

1987 wurde Grünwidl von Weihbischof Helmut Krätzl zum Diakon geweiht, ein Jahr später von Kardinal Franz König zum Priester. Anschließend fungierte er bis 1991 als Kaplan in St. Johann Nepomuk in Wien sowie dann bis 1993 als Kurat der Dompfarre Wr. Neustadt und schließlich von 1993 bis 1995 als Wiener Diözesanjugendseelsorger.

Nach seiner Tätigkeit für Schönborn war Grünwidl Pfarrer in Kirchberg am Wechsel, Feistritz, St. Corona und Trattenbach (alle Niederösterreich). 2014 wechselte er nach Perchtoldsdorf, wo er später auch zum Dechant und geschäftsführenden Vorsitzenden des Wiener Priesterrats berufen wurde. Letzteres Amt legte er zurück, als er im Jänner 2023 zum Bischofsvikar für das Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald ernannt wurde. Seit Ende 2024 ist Grünwidl auch Ehrenmitglied des Domkapitels zu St. Stephan.