Johannes Fibiger: Nobelpreis für einen Irrtum

Sein Irrtum über die Ursachen von Krebserkrankungen begann 1907 mit der Untersuchung von Magen-Karzinomen bei Ratten. Er fand Nematoden (Würmer) in den Tumoren und vermutete, dass Würmer eine der Ursachen für Krebsgeschwüre sein könnten. In einer Arbeit von 1878 fand er den Nachweis, dass Nematoden in Küchenschaben vorkommen, und vermutete, die Schabe könnte möglicherweise der Zwischenwirt sein.

Bei weiteren Untersuchungen von Ratten fand er nur wenige Tumore – außer bei einer Gruppe, die eine Zuckerfabrik bevölkerten. Bei ihnen entdeckte er Wucherungen voller Würmer. Er begann, mit Würmern befallene Schaben an Mäuse zu verfüttern, und tatsächlich entwickelten die Mäuse Krebsgeschwüre im Magen. Fibiger veröffentlichte im „Journal of Cancer Research“ seine Forschungsergebnisse – den direkten Zusammenhang zwischen Nematoden und der Bildung von Geschwüren. Seine Analyse – Parasiten könnten auch beim Menschen die Ursache für Krebserkrankungen sein.

Fibigers Theorie über die Entstehung von Krebs durch körperfremdes organisches Material begeisterte die Wissenschaft. In der Begründung für seinen Nobelpreis hieß es, seine Entdeckung habe eine neue Ära der Krebsforschung eingeleitet.