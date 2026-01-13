Senat der Wirtschaft: Jahresempfang 2026 im Zeichen von Verantwortung

Den inhaltlichen Auftakt gestaltete Benita Ferrero-Waldner, ehemalige EU-Kommissarin und Präsidentin des Senats der Wirtschaft. In ihrer Keynote verwies sie auf die wachsenden geopolitischen Herausforderungen für die Europäische Union.

Ferrero-Waldner betonte zudem die Verantwortung von Unternehmen für Mitarbeiter und Gesellschaft. Transparente Kommunikation, soziale Absicherung und ein respektvolles Miteinander seien zentrale Voraussetzungen für Vertrauen und Stabilität. Entscheidungen müssten auch unter schwierigen Rahmenbedingungen auf Basis von Weitsicht und ethischen Grundsätzen getroffen werden.

Darüber hinaus verwies sie auf das Global-Gateway-Programm der EU als internationale Investitions- und Infrastrukturstrategie. Dieses setze auf nachhaltige und transparente Projekte in Partnerländern und eröffne zugleich Chancen für private Unternehmen, sich international zu engagieren.